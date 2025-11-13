La conselleira de Mar pone a Profand como "ejemplo de fortaleza"

Un momento de la visita a Profand

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, destacó a Profand, empresa afincada en el Puerto de Vilagarcía, como "claro exemplo da fortaleza da industria transformadora galega vinculada ao mar". Lo hizo durante una visita a las instalaciones del muelle Comercial en la que estuvo acompañada por el presidente de la rada, José Manuel Cores Tourís, y el de la compañía, Enrique García Chillón.

La Xunta destinará a este sector, el de la transformación, un total de 17 millones de euros durante 2026, lo que supone un crecimiento del 5 por ciento con respecto al año en vigor. El objetivo, señaló Villaverde, es "consolidar Galicia como referente internacional".

García Chillón agradeció la visita institucional y el respaldo de la Consellería, poniendo en valor el arraigo del grupo y su compromiso, dijo, con "la creación de empleo y la sostenibilidad". Además, incidió en que "queremos seguir creciendo de la mano de nuestro principal cliente, Mercadona", apostando por "las tecnologías que mejoran la eficiencia y la productividad y reducen el impacto ambiental", avanzando hacia una empresa "más responsable y preparada para los retos".

Interproveedor de Mercadona

Profand (interproveedor especialista en Mercadona) es una multinacional gallega del sector pesquero que abarca toda la cadena de valor desde el origen, integrando la pesca y la acuicultura, la transformación y la distribución de pescado, cefalópodos y crustáceos. Con presencia en cuatro continentes, cuenta con una planta ubicada en el Puerto, que ocupa una superficie de 27.000 metros cuadrados y está especializada en la transformación y elaboración de productos del mar "de alto valor añadido", señalan desde la compañía. En ella se trabajan especies de las familias de los cefalópodos, principalmente calamar, pota, potón y pulpo. Allí trabajan 659 personas.