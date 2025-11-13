La ANPA de Rubiáns pide a Educación una reunión urgente ante la "estafa" del transporte escolar

La ANPA de Rubiáns delante del Concello Gonzalo Salgado

La ANPA 'Casanova' de Rubiáns reclama una reunión de "urgencia" con la Consellería de Educación tras unas declaraciones del jefe territorial, César Pérez, durante una Xunta, que suponen un retorno a la casilla de salida. "Ao preguntárselle pola nosa situación, respondeu que a única solución existente é que todos os centros educativos se poñan dacordo para modificar os horarios porque, senón, Mobilidade non permitirá que se lle cambie o horario" al centro situado en la Rúa Ensino.

Para la ANPA, estas declaraciones les hacen sentir "ignorada" y "ninguneada", pero también, "maltratada e estafada" y acusan de mentir tanto al PP como la directora territorial de Presidencia, "cando nos reunimos con ela hai uns días, nos indicou que a opción de modificar os horarios doutros centros xa estaba descartada", indican.

El colectivo recuerda a la administración autonómica que "o que están poñendo en xogo é a saúde dos nosos nenos e nenas e o día a día das familias". Por ello, reclaman una reunión de urgencia, en la que poner encimsa de la mesa una solución. "Non poden estar mareándonos" sentencia, a la vez que lamentan que "non tiveron nin a deferencia de vir a Vilagarcía". Asimismo, recuerdan que en el concurso de transporte escolar hay tres autobuses a mayores. "É indignante e incríbel que unha situación ben doada de arranxar sega enquistada", se lamentan las familias.