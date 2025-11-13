EU tilda de "só fachada" la reforma de Clara Campoamor que "segue a inundarse"

El concejal de Esquerda Unida, Juan Fajardo Gonzalo Salgado

Esquerda Unida tilda de "só fachada" y de "chapuza estética" las obras de remodelación de la calle Clara Campoamor a raíz de las últimas inundaciones. El portavoz de la formación, Juan Fajardo, expone que después de que el gobierno local "gastase no entorno da Praza de Galicia 1.600.000 euros os problemas son os mesmos".

Fajardo cree que no hubo una verdadera preocupación por que las obras actuasen sobre la recogida de pluviales. "É evidente que isto non se fixo ou se fixo rematadamente mal", señala. De hecho desde el Concello en este sentido exponían estos días que la capacidad de desagüe aumentó en Campoamor tras las obras, pero que este es igualmente insuficiente si hay pleamar y llueve con la intensidad en la que lo hizo el martes.

El "río artificial"

Esquerda Unida hace referencia a la obra primigenia de Praza de Galicia indicando que, en su día, la concejala de Urbanismo, Paola María, "afirmou no seu día que o río artificial serviría para facilitar a recollida de auga e paliar as inundacións".

Fajardo también expone como "indignante" que Vilagarcía siga sin un plan de emergencias municipal "tal e como marca a lei e se comprometeu nun pleno municipal".