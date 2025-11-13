El otoño como inspiración en Vilagarcía

Showcooking en A Peixería Mónica Ferreirós

El otoño es un concepto cultural en Galicia, vinculado a la gastronomía y a las formas de ocio. Entorno a esta estación se celebran fiestas como el magosto, pero también actos de rendición a sus ingredientes típicos, como las setas y las castañas, tan imprescindibles en deliciosas recetas. Las primeras fueron las protagonistas en la Escola Infantil Municipal de A Lomba, donde celebraron un gran magosto que supuso el broche de oro a una semana en la que las familias se implicaron, llevando platos elaborados con productos típicos de estas fechas.

Un niño disfruta durante el magosto en la escuela de A Lomba Cedida

Pero hace ya tiempo que A Cantarela hace toda una declaración de amor a la estación de las setas y las lluvias, con un Outono Micolóxico que tiene como protagonista al cocinero Rubén García, ‘Patxi’, que ofrece a un nutrido público una charla-demostración sobre cómo combinar los hongos en los fogones y su versatilidad para adaptarlos a todo tipo de platos, aportando grandes valores nutritivos. El domingo, será el día grande.