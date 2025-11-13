Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El otoño como inspiración en Vilagarcía

A Cantarela continúa con sus charlas y la escuela infantil municipal celebró un divertido magosto

Olalla Bouza
13/11/2025 20:57
Showcooking en A Peixería
Showcooking en A Peixería
Mónica Ferreirós

El otoño es un concepto cultural en Galicia, vinculado a la gastronomía y a las formas de ocio. Entorno a esta estación se celebran fiestas como el magosto, pero también actos de rendición a sus ingredientes típicos, como las setas y las castañas, tan imprescindibles en deliciosas recetas. Las primeras fueron las protagonistas en la Escola Infantil Municipal de A Lomba, donde celebraron un gran magosto que supuso el broche de oro a una semana en la que las familias se implicaron, llevando platos elaborados con productos típicos de estas fechas.

Un niño disfruta durante el magosto en la escuela de A Lomba
Un niño disfruta durante el magosto en la escuela de A Lomba
Cedida

Pero hace ya tiempo que A Cantarela hace toda una declaración de amor a la estación de las setas y las lluvias, con un Outono Micolóxico que tiene como protagonista al cocinero Rubén García, ‘Patxi’, que ofrece a un nutrido público una charla-demostración sobre cómo combinar los hongos en los fogones y su versatilidad para adaptarlos a todo tipo de platos, aportando grandes valores nutritivos. El domingo, será el día grande.

Te puede interesar

El regidor, junto a un vehículo del Cuerpo local, en una imagen de archivo

Condenan al Concello de A Illa a pagar 8.000 euros al exjefe de Policía
Beni Yáñez
La alcaldesa entregando los premios tras la Ruta de Tapas de 2023

La falta de personal en hostelería impide organizar la Ruta de Tapas da Matanza
Fátima Pérez
Guadalupe Larralde durante la recepción en Meaño tras proclamarse campeonas de Liga

Guadalupe Larralde causa baja en el Asmubal Meaño
María Caldas
El alcalde anunció estos fondos en el marco de una línea municipal de ayudas

Moraña destina 16.000 euros a diez entidades locales para promover cultura y deporte
Fátima Pérez