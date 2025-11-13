El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa adjudicataria pero garantiza la continuidad de las ludotecas

El concejal de Xuventude, Álvaro Carou, con la técnica del departamento Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía rescinde el contrato con la empresa concesionaria de las ludotecas, tras varias deficiencias detectadas en la de verano, que se llevó a cabo en A Lomba. Eso sí, desde Ravella garantizan que el campamento navideño se llevará a cabo sin ningún problema, ya que la contratación del servicio está "prácticamente pechada", a la espera de unos trámites administrativos.

La Concellería de Xuventude, dirigida por Álvaro Carou, decidió tomar esta decisión tras recibir el edil "queixas sobre a calidade do servizo prestado" durante el Campamento de Verán. La empresa tenía el contrato prorrogado desde 2023, precisamente por el buen resultado en ediciones anteriores, además de no haberse dado situaciones similares en el pasado.

El contrato finalizaba tras el Campamento do Nadal, pero la Concellería de Xuvetude prefirió adelantar la actuación. "Preferimos garantir a calidade do servizo, visto o comportamento da empresa durante os últimos meses", apuntó Carou. De hecho, el Concello incautará la garantía que la empresa depositó cuando resultó adjudicataria. Entre ellas, según aparece reflejado en el acta de la Xunta de Goberno, "deficiencias na organización das actividades" pero también en el abono puntual de las nóminas del personal monitor correspondiente al mes de agosto.

Nuevo servicio

El nuevo programa estará centrado en las navidades, pero las niñas y niños también aprenderán a trabajar en la gestión de las emociones, a través de talleres artísticos, creativos, manualidades y juegos guiados. La actividad es gratuita. Se llevará a cabo en el CEIP Arealonga, los días 22, 23, 24, 26, 29, 30 y 31 de diciembre y 2 y 5 de enero. Habrá 30 plazas disponibles para los nacidos entre enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2021, que deben estar empadronados en Vilagarcía. El horario de la actividad será de 9 a 14 horas, estableciéndose un tiempo de merienda a media mañana. El plazo de presentación de solicitudes e abrirá el 20 de noviembre y cierra el 28 de este mismo mes, pudiéndose tramitar por sede electrónica o entregarlas presencialmente en el Rexistro Xeral del Concello. El 13 de diciembre se publicará la lista de admitidos. La Concellería de Xuventude