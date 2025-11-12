Y llegó el árbol... La Navidad desembarca en la Praza de Galicia

El árbol empezó a colocarse esta misma mañana

El árbol de Navidad, la pieza decorativa más fotografiada de Vilagarcía año tras año, ya está en la Praza de Galicia. Los operarios de la empresa Iluminaciones Santiaguesas desembarcaron de mañana para colocar pieza a pieza el elemento en pleno corazón de la ciudad. Eso sí, la Navidad no se encenderá en la capital arousana hasta el día 29 a las siete de la tarde.