Vilagarcía

Un total de 54 estudiantes de “Camiños de Coñecemento” recibieron su diploma oficial

Fátima Frieiro
12/11/2025 19:00
Los estudiantes recogieron su diploma en el salón de plenos
Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, fue el encargado de entregar los diplomas a los 54 graduados de la quinta edición de la actividad “Camiños de Coñecemento”, organizada en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Los participantes aprendieron sobre historia, patrimonio o biología a través de sesiones impartidas durante todo el mes de mayo por profesores de la USC y celebradas en el Auditorio Municipal.

“Hai cinco anos que Vilagarcía colabora coa universidade a través do seu programa universitario para maiores, para ofrecer ás persoas de máis de 50 anos a oportunidade de seguir aprendendo, descubrindo e compartindo experiencias” apuntó el primer edil. Para el gobierno local este programa “é moito máis que unhas clases ou uns seminarios: é un espazo de encontro, ilusión e crecemento persoal”.

La programación va cambiando cada año para que los participantes puedan repetir y seguir aprendiendo sobre nuevos temas. En concreto las materias de este año fueron “Historia da fotografía: unha viaxe dende a cámara escura ata a era dixital”; “Orixe do culto Xacobeo: historia e lenda” y “Especies arbóreas da contorna”. Varela afirmó que desde el Concello seguirán apoyando este programa.

