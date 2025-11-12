Un total de 54 estudiantes de “Camiños de Coñecemento” recibieron su diploma oficial

Los estudiantes recogieron su diploma en el salón de plenos Gonzalo Salgado

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, fue el encargado de entregar los diplomas a los 54 graduados de la quinta edición de la actividad “Camiños de Coñecemento”, organizada en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Los participantes aprendieron sobre historia, patrimonio o biología a través de sesiones impartidas durante todo el mes de mayo por profesores de la USC y celebradas en el Auditorio Municipal.

“Hai cinco anos que Vilagarcía colabora coa universidade a través do seu programa universitario para maiores, para ofrecer ás persoas de máis de 50 anos a oportunidade de seguir aprendendo, descubrindo e compartindo experiencias” apuntó el primer edil. Para el gobierno local este programa “é moito máis que unhas clases ou uns seminarios: é un espazo de encontro, ilusión e crecemento persoal”.

La programación va cambiando cada año para que los participantes puedan repetir y seguir aprendiendo sobre nuevos temas. En concreto las materias de este año fueron “Historia da fotografía: unha viaxe dende a cámara escura ata a era dixital”; “Orixe do culto Xacobeo: historia e lenda” y “Especies arbóreas da contorna”. Varela afirmó que desde el Concello seguirán apoyando este programa.