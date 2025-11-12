Mi cuenta

Vilagarcía

Éxito de convocatoria en la jornada de huelga de la limpieza del Hospital do Salnés

El 100% de la plantilla que no tenía que cubrir los servicios mínimos fijados secundó las protestas

Fátima Frieiro
12/11/2025 12:13
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés
Concentración a las puertas del Hospital do Salnés
Gonzalo Salgado

Éxito de convocatoria en la jornada de huelga del personal de limpieza del Hospital do Salnés. La central sindical CIG cifra en un 100% el seguimiento por parte del personal de la plantilla que no tenía que cubrir los servicios mínimos, fijados por la Xunta en un 67% y que el propio sindicato califica de "abusivos".

El representante de la CIG, Anxo Lúa, señaló que "non se dá resposta ás nosas peticións de reunións e o que buscamos é que nos teñan en conta". Algo que, lamentan, de momento "non pasou". La concentración a las puertas del centro hospitalario de Ande también estuvo participada por personal de otros turnos. "É unha reivindicación máis que xusta e imos seguir", explica Lúa.

La próxima protesta está fijada para el miércoles 19.

