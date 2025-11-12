Emerxencias de Vilagarcía actuó en casi una decena de calles inundadas por las fuertes lluvias

Inundaciones detectadas en la zona de Matosinhos, en Vilagarcía Emerxencias Vilagarcía

El temporal de viento y fuertes lluvias se dejó notar en la capital arousana, sobre todo de noche y de madrugada. Los servicios de Emerxencias de Vilagarcía acudieron a un total de siete calles por inundaciones y atendieron otros tantos avisos de locales comerciales por amenaza de que el agua entrase en los mismos.

Los principales problemas se detectaron en calles como la de O Río (antigua Rey Daviña), la nueva Clara Campoamor, la zona de Matosinhos, Juan Carlos I y la confluencia entre Ramón Cabanillas y Rodrigo de Mendoza. Emerxencias también atendió avisos por arquetas fuera de sitio hasta en dos puntos de la ciudad.

Imagen de la acumulación de agua que se detectó en Clara Campoamor PP Vilagarcía

Cabe recordar que durante la jornada del martes los concellos decidieron suspender las actividades deportivas al aire libre para evitar incidencias. La administración autonómica activó la alerta naranja por lluvias intensas en el litoral de las provincias de A Coruña y de Pontevedra, de ahí que se adoptasen medidas preventivas.