El mejor teatro desembarca en Vilagarcía con la actriz María Galiana

Un momento de la representación de "Eu só quero irme a Francia"

El teatro de primer nivel desembarca este fin de semana en el Auditorio de Vilagarcía de mano de la archiconocida actriz María Galiana. Ella es la protagonista de la pieza "Eu só quero irme a Francia", que podrá disfrutarse a partir de las nueve de la noche y para la que todavía hay entradas disponibles en Ataquilla.com

La pieza teatral cuenta la historia familiar de Leo e Inés, que no se conocen de nada y coinciden durante el velatorio de su abuela, Pilar, en donde descubren que tienen más cosas en común de las que pensaban.

La obra es un trabajo cómico y emotivo que transcurre "nunha pequena vila de España". Allí es a donde regresa Leo, nieta de la fallecida, que vuelve a casa después de años en la distancia. Es Inés, una joven desconocida, la que aparece con una carta notarial y una herencia inesperada. Lo que empieza como un malentendido va revelando secretos ocultos, identidades entrelazadas y una historia que lleva al espectador hasta la juventud.

la obra tiene una duración de 80 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. Las entradas tienen un precio de entre 21 y 23 euros.