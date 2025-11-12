Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El mejor teatro desembarca en Vilagarcía con la actriz María Galiana

La obra "Eu só quero irme a Francia" es el sábado en el Auditorio a las 21 horas

Fátima Frieiro
12/11/2025 11:55
Un momento de la representación de "Eu só quero irme a Francia"
Un momento de la representación de "Eu só quero irme a Francia"

El teatro de primer nivel desembarca este fin de semana en el Auditorio de Vilagarcía de mano de la archiconocida actriz María Galiana. Ella es la protagonista de la pieza "Eu só quero irme a Francia", que podrá disfrutarse a partir de las nueve de la noche y para la que todavía hay entradas disponibles en Ataquilla.com

La pieza teatral cuenta la historia familiar de Leo e Inés, que no se conocen de nada y coinciden durante el velatorio de su abuela, Pilar, en donde descubren que tienen más cosas en común de las que pensaban.

La obra es un trabajo cómico y emotivo que transcurre "nunha pequena vila de España". Allí es a donde regresa Leo, nieta de la fallecida, que vuelve a casa después de años en la distancia. Es Inés, una joven desconocida, la que aparece con una carta notarial y una herencia inesperada. Lo que empieza como un malentendido va revelando secretos ocultos, identidades entrelazadas y una historia que lleva al espectador hasta la juventud.

la obra tiene una duración de 80 minutos y está recomendada para mayores de 13 años. Las entradas tienen un precio de entre 21 y 23 euros.

Te puede interesar

El alumnado caldense y el italiano

El CEIP San Clemente de César recibe a estudiantes italianos en el marco del programa Erasmus+
Sandra Rey
El árbol empezó a colocarse esta misma mañana

Y llegó el árbol... La Navidad desembarca en la Praza de Galicia
Fátima Frieiro
Una recogida de basura anterior en un arenal isleño

Una limpieza voluntaria en la playa de Testos permitirá aportar datos sobre basura marina
Redacción
Inundaciones detectadas en la zona de Matosinhos, en Vilagarcía

Emerxencias de Vilagarcía actuó en casi una decena de calles inundadas por las fuertes lluvias
Fátima Frieiro