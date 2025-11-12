Alianza perfecta para las inundaciones: marea alta y 56 litros por metro cuadrado

Las precipitaciones siguieron durante la jornada del miércoles con actuaciones en la limpieza de hojas Gonzalo Salgado

El Concello de Vilagarcía pone sobre la mesa dos variables para justificar el hecho de que varias calles de la capital arousana –entre ellas la nueva Clara Campoamor– se viesen inundadas durante varios minutos debido al fuerte temporal de lluvia. Por un lado el gobierno local señala que Vilagarcía recibió en solo seis horas más agua que en toda la semana anterior. Apunta que fueron –en concreto– 56 litros por metro cuadrado y que de ellos 35 cayeron solo en una hora y media. ¿La otra variable? Dice Ravella que una pleamar muy alta. El momento más intenso de las lluvias coincidió con una marea de 2,90 metros.

Comerciantes de la nueva calle señalan que la situación es peor ahora que antes de las obras ejecutadas

Así pues tanto desde el servicio municipal de Emerxencias como desde la administración local apuntan a que hubo inundaciones en varios puntos del centro urbano y también de Vilaxoán y Carril. Emerxencias indica que acudieron a un total de siete inundaciones de viales y a seis avisos en locales comerciales. De hecho Ravella indica anegamientos en la Avenida da Mariña, en la Rúa do Río, Praza de España, Rodrigo de Mendoza, Doutor Tourón, Matosinhos, López Ballesteros y Ramón López Piñeiro. En Carril se registraron estas incidencias en Castillejos, Nosa Señora dos Anxos y Rosalía de Castro, mientras que hacia Vilaxoán hubo problemas puntuales en Valle-Inclán y Veiga de Abaixo.

El caso de Clara Campoamor

Lo cierto es que las fuertes precipitaciones devolvieron al centro urbano la sombra de inundaciones pasadas, sobre todo en el entorno de la Praza de Galicia. Y es que – pese a las recientes obras en el punto– la que fue hasta hace poco Conde Vallellano (y ahora es Clara Campoamor) se convirtió en un auténtico mar con varios centímetros de agua. “Porque tiña a reixa baixada e iso fixo de tope, senón entraríame todo para dentro”, señala Álvaro Monteagudo, titular de la tienda de deportes que hay justo en el corazón de ese vial. Él asegura que “si, sempre pasou isto, pero coas obras empeorouse porque está claro que os tragantes non son suficientes para a cantidade de auga que caeu. E isto non fixo máis que empezar, porque queda moito inverno”.

A pie de calle el comerciante explica los cambios en la fisionomía que se han experimentado en esta calle desde que ha sido humanizada (de hecho, se abrirá totalmente al público mañana mismo). “Hai cambios de nivel e, coa humanización, subíuselle á rúa varios centímetros. Ao marxe de que nos poida gustar máis ou menos o certo é que é unha obra coa que esperabamos que se solventase o problema das inundacións que é o que realmente nos preocupaba”, subraya. Cree que “son necesarios, alomenos, máis tragantes para que, en caso de fortes choivas, desagüe máis rápido”.

Desde el Concello defienden su postura y aseguran que en cada una de las obras nuevas que se ejecutan en la localidad se tiene en cuenta la circunstancia meteorológica típica de Galicia. Indican que lo que se hace no es solo ampliar los sistemas de drenaje, sino también utilizar materiales que faciliten esa circunstancia. Recuerdan que en el caso de la Rúa do Río (antigua Rey Daviña) “a incidencia dos asolagamentos diminuíu notablemente dende que foi peonalizada en 2011. O mesmo pode dicirse de Praza de Galicia ou de Arcebispo Lago”.

Ampliación de tuberías

En el caso de Clara Campoamor el gobierno local asegura que en ella también se ampliaron los tubos de 600 a 800 mm. Indican que esto es lo que permite – en condiciones normales– que la lluvia pueda ser evacuada sin llegar a producir balsas de agua o inundaciones. Algo que, en todo caso, no ocurrió con la tromba del martes por la noche. Eso sí, asegura el Concello que a las doce de la noche el vial estaba totalmente libre e inciden en que si el sistema de recogida de pluviales no hubiese sido ampliado el nivel de la inundación habría sido mucho mayor. “Dende que Protección Civil recibiu o aviso do 112 Clara Campoamor só necesitou 25 minutos para volver á normalidade”, manifiestan desde la administración socialista.

La presión del litoral

En todo caso el Concello reconoce que, por mucho que se mejoren los sistemas de drenaje, “pouco poderá facerse cando coincidan precipitacións de 56 litros por metro cadrado nunhas rúas situadas ao nivel do mar e cando este está cunha pleamar de 2,90 metros de altura”. Concretan que la presión que tal volumen de agua ejerce desde el litoral es “practicamente imposible de combater con drenaxes ou bombeos dende terra”.

El gobierno local pone como ejemplo la situación de la playa de A Concha señalando que “o mar cubriu boa parte do areal, quedando a escasos metros do paseo marítimo”.

Críticas

Lo cierto es que las críticas por la situación de inundación de calles como la Clara Campoamor no solo llegaron de parte de comerciantes, sino también de partidos políticos como el PP, que lamentaba que se viviese esa situación a escasas horas de que la calle vaya a ser inaugurada tras una inversión pública importante.

Por su parte el BNG emitió un comunicado en el que insta al grupo de gobierno a tomar medidas preventivas frente a la climatología adversa. Dicen los nacionalistas que en el próximo pleno pedirán expresamente que se tenga previsión para llevar a cabo, por ejemplo, la revisión de alcantarillados y redes de desagüe y evitar así inundaciones. Los nacionalistas exponen que “cremos que esta é unha medida que debería levarse a cabo cada vez que se ten coñecemento de que se achega unha borrasca ou outro fenómeno meteorolóxico de certa envergadura”.

Además de las inundaciones y bolsas de agua Emerxencias de la capital arousana también actuó en otros puntos por el desplazamiento de contenedores de basura o levantamiento de arquetas. Fue en Canelas, Rosalía de Castro, Valle-Inclán, Preguntoiro, Avenida de Cambados, Rodrigo de Mendoza y Doutor Tourón.

En Cuntis se activó la preemergencia por amenaza de desbordamiento del río Gallo y se adoptaron medidas

Lo cierto es que no solo Vilagarcía estaba pendiente de la lluvia. En Cuntis la Dirección Xeral de Emerxencias emitió el nivel naranja en la estación Gallo-Umia. Dado que esta superó los índices deseables se advirtió de posibles desbordamientos del cauce fluvial. En Cambados hubo desbordamientos puntuales que se solventaron al instante por Emerxencias.