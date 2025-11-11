Vecinos de Vilaxoán piden a Ravella acciones paliativas en el paseo de O Preguntoiro

Imagen del estado del paseo en Vilaxoán

La Asociación de Veciños de Vilaxoán ha presentado un escrito en Ravella para instar a la administración local a ejecutar mejoras paliativas en el paseo de O Preguntoiro. El colectivo vecinal entiende que – ahora que la reversión de los terrenos desde Portos ya está en Madrid– es cuestión de tiempo que los trámites estén finalizados.

Las problemáticas detectadas vienen dadas sobre todo en materia de accesibilidad. Las raíces de algunos de los árboles que hay en esta zona, así como el paso del tiempo y el mucho uso, ha hecho que muchas de las baldosas estén rotas o levantadas, lo que puede ser un peligro para los peatones.

No es la primera vez que desde la asociación de vecinos reclaman actuaciones tanto en este como en otros enclaves de la localidad vilaxoanesa. Otra de las preocupaciones también está en el arenal de O Preguntoiro, en donde se requiere una intervención importante para paliar los problemas de arrastre de arena constante año tras año. De hecho ya en su día hubo una reunión a varias bandas – en la que estuvieron representantes de la asociación– para consensuar un proyecto que permitirá cubrir las rocas y el hormigón que se ve en una de las partes de un arenal que en su día contó con bandera azul.