Sogama defiende su horario y dice que Vilagarcía solo usa la planta “por las mañanas”

Interior de la planta de Sogama, en Vilanova Gonzalo Salgado

La empresa pública Sogama –que se encarga del tratamiento de los residuos orgánicos en la planta de Baión (en Vilanova)– defiende que los horarios que tiene para facilitar a los concellos el traslado de sus restos a sus instalaciones son –al menos de momento– más que suficientes. Sogama indica que la planta está abierta ocho horas diarias en horario de 8 a 13 y de 15 a 18. La entidad responde así a las palabras de la portavoz del gobierno municipal, Tania García, que señalaba en rueda de prensa que aumentar los horarios serviría para una gestión más eficiente de los residuos recogidos en el contenedor marrón.

Los datos

Desde Sogama señalan que el Concello de Vilagarcía solo entrega su materia orgánica en horario de mañana, teniendo todavía a su disposición el horario de tarde. De ahí que –apunten– “Sogama non acerta a comprender a solicitude pública realizada pola responsable de Limpeza, especialmente cando non se dirixiu en ningún momento a esta empresa pública expoñendo algunha problemática concreta”. Dice la entidad que en el mes de septiembre Vilagarcía depositó en su planta 30 toneladas de residuos y en octubre un total de 27.

Advierten que “se a materia orgánica recollida na cidade se vira incrementada de forma exponencial nos vindeiros meses e este horario non fora suficiente para atender as necesidades do ente local por suposto que se revisaría o horario das instalacións”. Algo que, no obstante, consideran que de momento no es preciso dado que las entregas son “á baixa e sería irresponsable asumir eses extracustes”.