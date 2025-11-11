Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Los desperfectos del colegio de Carril llegarán al Pleno y Ravella instará a que la Xunta los arregle

Fátima Frieiro
11/11/2025 19:38
Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril
Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril
Gonzalo Salgado

Los problemas y deficiencias detectados en el colegio de Carril llegarán al pleno de este mes el jueves 27. Lo harán con el objetivo de que se mueva ficha para adecentar unas instalaciones que tienen más de medio siglo de antigüedad. Fuentes municipales señalan en este sentido que hace ahora un año que desde el Concello se envió a la Consellería de Educación un exhaustivo informe en el que se recogían las múltiples deficiencias del centro educativo.

Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril

Goteras en el colegio de Carril provocan resbalones

Más información

Desde la administración local exponen que están dispuestos a colaborar en los arreglos, pero recuerdan que muchas de las cosas que afectan al colegio carrilexo exceden “en moito ás tarefas normais de mantemento”. Señalan desde Ravella que, de hecho, ya colaboraron en obras de otros colegios sin corresponderles.

Te puede interesar

La creación de esta infraestructura viaria marcó un antes y un después en la vida de los isleños

A Illa celebra los 40 años del puente con un documental, un coloquio y sus vecinos
Beni Yáñez
Liam, Asier y Ero en A Coruña

Liam Puceiro suma una medalla de plata en A Coruña
María Caldas
Ilustración creada por Yolanda Martínez bajo el título "Piemavera"

La ilustradora, Yolanda Martínez, gana el Concurso de Fotografía y Artes Plásticas del Colexio de Podoloxía de Galicia
C. Hierro
Una vista a la finca y terrenos, en la parroquia meisina de San Salvador

La Xunta da luz verde ambiental a la planta de biorresiduos de Martín Códax en Pé Redondo
Beni Yáñez