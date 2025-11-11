Los desperfectos del colegio de Carril llegarán al Pleno y Ravella instará a que la Xunta los arregle

Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril Gonzalo Salgado

Los problemas y deficiencias detectados en el colegio de Carril llegarán al pleno de este mes el jueves 27. Lo harán con el objetivo de que se mueva ficha para adecentar unas instalaciones que tienen más de medio siglo de antigüedad. Fuentes municipales señalan en este sentido que hace ahora un año que desde el Concello se envió a la Consellería de Educación un exhaustivo informe en el que se recogían las múltiples deficiencias del centro educativo.

Desde la administración local exponen que están dispuestos a colaborar en los arreglos, pero recuerdan que muchas de las cosas que afectan al colegio carrilexo exceden “en moito ás tarefas normais de mantemento”. Señalan desde Ravella que, de hecho, ya colaboraron en obras de otros colegios sin corresponderles.