La empresa que realizó el asfaltado en Juan Carlos I achaca a un líquido corrosivo la aparición de baches y desperfectos

La fuga de algún líquido corrosivo de algún vehículo parece estar detrás de los baches y desperfectos detectados en el asfalto de la avenida Juan Carlos I tan solo meses después de las obras. Así lo han confirmado técnicos de la empresa que realizó la obra tras realizar las pesquisas justo en el lugar en el que se encontraron los daños, a la altura de la calle Castor Sánchez.

El Concello de Vilagarcía dio parte la semana pasada al Ministerio de Transportes de la situación y desde la empresa ya han confirmado que se tapará el socavón con aglomerado en frío. Será - según explican fuentes municipales- una solución temporal a la espera de poder rellenar el hueco con aglomerado en caliente. Eso obligará a vallar la zona en la que se encuentra el bache en cuestión.

La empresa entiende que las actuaciones se podrán hacer en las próximas semanas, por lo que será necesario regular el tránsito de vehículos con semáforo. Eso sí, en ningún caso se contempla el cierre total del vial como sí ocurrió cuando se realizó su asfaltado completo.

Los técnicos descartan que el bache se deba al uso de materiales deficientes, dado que tras una supervisión más en profundidad no se han encontrado más daños en todo el vial. La portavoz del gobierno municipal, Tania García, aplaudió la diligencia del Ministerio a la hora de atender sus demandas. "O Ministerio de Transportes foi do máis dilixente, ao atender a nosa queixa en cuestión de días. Non ocorre mesmo coa Xunta de Galicia, que segue sen facerse responsable das estradas que lle corresponden e que están moi deterioradas", declaró.

Cabe recordar que el grupo municipal del BNG era el que advertía hace unos días del estado de este bache en Juan Carlos I instando al ejecutivo municipal a que actuase al respecto.