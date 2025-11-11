Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

Cuenta atrás para la Navidad: Vilagarcía ya tiene fecha para el encendido de las luces

La empresa adjudicataria ya ha colocado buena parte del alumbrado en las calles 

Fátima Frieiro
11/11/2025 14:05
Imagen de archivo de un encendido anterior
Gonzalo Salgado

Vilagarcía encenderá su Navidad el sábado 29 de noviembre a las siete de la tarde. El Concello ha dado a conocer los datos de una de las fechas más especiales y mágicas del año y que ya están a la vuelta de la esquina. Será - como es habitual- en la Praza de Galicia.

La empresa Iluminaciones Santiaguesas ya ha colocado buena parte de los elementos luminosos y decorativos en las calles. De hecho, y así lo apuntan desde el Concello, serán cerca de 300 adornos de luces los que llegarán a diferentes rincones de la localidad.

Te puede interesar

Ana Ferro junto a su compañero del Judo Club Senín

Ana Ferro se proclama campona en -73kg en la tercera edición del Memorial Alexander Kachelaev
María Caldas
Parte de las centollas decomisadas por Gardacostas

Decomisados 340 kilos de centolla y más de 4.000 metros de miños en la Ría de Arousa
C. Hierro
Un asfaltado anterior en la avenida Juan Carlos I en Vilagarcía

La empresa que realizó el asfaltado en Juan Carlos I achaca a un líquido corrosivo la aparición de baches y desperfectos
Fátima Frieiro
Os Ingleses en su último partido en Fontecarmoa

Os Ingleses RC vence en Lalín para mantener el liderato de la Liga Gallega
María Caldas