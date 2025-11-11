Cuenta atrás para la Navidad: Vilagarcía ya tiene fecha para el encendido de las luces

Imagen de archivo de un encendido anterior Gonzalo Salgado

Vilagarcía encenderá su Navidad el sábado 29 de noviembre a las siete de la tarde. El Concello ha dado a conocer los datos de una de las fechas más especiales y mágicas del año y que ya están a la vuelta de la esquina. Será - como es habitual- en la Praza de Galicia.

La empresa Iluminaciones Santiaguesas ya ha colocado buena parte de los elementos luminosos y decorativos en las calles. De hecho, y así lo apuntan desde el Concello, serán cerca de 300 adornos de luces los que llegarán a diferentes rincones de la localidad.