Vilagarcía
Cuenta atrás para la Navidad: Vilagarcía ya tiene fecha para el encendido de las luces
La empresa adjudicataria ya ha colocado buena parte del alumbrado en las calles
Vilagarcía encenderá su Navidad el sábado 29 de noviembre a las siete de la tarde. El Concello ha dado a conocer los datos de una de las fechas más especiales y mágicas del año y que ya están a la vuelta de la esquina. Será - como es habitual- en la Praza de Galicia.
La empresa Iluminaciones Santiaguesas ya ha colocado buena parte de los elementos luminosos y decorativos en las calles. De hecho, y así lo apuntan desde el Concello, serán cerca de 300 adornos de luces los que llegarán a diferentes rincones de la localidad.