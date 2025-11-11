A Cantarela y la pasión por las setas: “Recibimos máis consultas ca nunca”

Salir al monte y buscar setas parece haberse convertido en los últimos años en una de las actividades preferidas de los arousanos. Si hace no tanto desde la Asociación Micolóxica A Cantarela lanzaban un SOS para conseguir nuevos socios y apasionados “polos cogomelos” este año – como así confirma su presidente, Carlos Puga– “tivemos máis consultas ca nunca, tanto por internet como por teléfono. A xente vai ao monte e quere saber se os cogomelos que colle serven para comer”. Y es que si algo es cierto es que las setas se han convertido en un producto muy presente en la gastronomía de la zona. Algo que, no hace tanto, no era tan habitual. “Si, hai moito interese. Nótalo tanto cando imos ao monte como cando organizamos saídas. Este ano enchemos o autobús e iso nunca pasara”, reconoce Puga.

Gran diversidad

Y es que, si algo hay en los montes gallegos es diversidad de especies. Eso sí, estas han ido a menos con el paso del tiempo. “Por exemplo hai cinco ou seis especies de cogomelos que sempre atopabamos e que levan anos sen aparecer. Que non as vemos xa”, subraya el presidente de A Cantarela. Estas serán algunas de las que no podrán verse en la exposición de ejemplares vivos que se inauguró ayer en una de las salas del Auditorio y que vuelve a ser uno de los grandes atractivos del Outono Micolóxico. “A verdade é que estamos contentos porque hai como unha semana ou semana e media que fomos a unha saída e non atopamos moita cousa. En cambio cando fomos a recoller para a exposición o que atopamos xa nos gustou máis”, declara Puga.

Y es que en la muestra –que es efímera y como mucho aguantará tres días– podrán verse hasta un centenar de especies distintas. “Tanto comestibles como aquelas que non o son”, advierten desde A Cantarela. Algunas que el año pasado no se encontraron en las salidas y que vuelven a las mesas del interior. “Creo que a mostra é bastante completa. Non podemos queixarnos”, matiza la organización.

Conocedor del mundo de la micología desde hace décadas Carlos Puga es consciente de que la climatología este año no ha ayudado. “Normalmente para que os fungos rebroten en cogomelos ten que haber varios días de choiva calmada e logo refrescar. A partir daí tardan sobre 20 días en saír. Este ano houbo temperaturas moi altas e iso perxudicou”, explica el presidente de la entidad. Reconoce que a partir de ahora la presencia de setas en los montes “supoñemos que irá a mellor”.

Nunca es tarde para aprender

La experiencia de Carlos Puga podrá aprovecharse hoy mismo en la charla programada a partir de las ocho de la tarde dentro del Outono Micolóxico. Él será el encargado de dar una pequeña formación de introducción a la micología inaugurando la serie de conferencias que se prolongarán a lo largo de toda la semana. Y no solo son charlas, sino que también hay taller gastronómico en la Praza da Peixería para aquellos más reticentes a introducir este elemento en su dieta.

La Praza da Peixería, por su parte, acogerá el domingo 16 una nueva edición de la Festa Gastronómica dos Cogomelos, con concurso de cocina y también platos a escoger en los que las setas son, por supuesto, el ingrediente principal. El Xantar Micolóxico en A Batea pondrá el broche final al Outuno el día 23 de este mes.