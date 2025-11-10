Mi cuenta

Diario de Arousa

Vilagarcía

Un incendio en contenedores de basura en O Rial provoca daños en un turismo estacionado

Emerxencias evitó consecuencias mayores gracias a su rápida intervención

Fátima Frieiro
10/11/2025 11:23
El incendio fue en la Rúa Sobreira, en O Rial
El incendio fue en la Rúa Sobreira, en O Rial

El incendio de cuatro contenedores de residuos urbanos en la calle Sobreira, en O Rial, provocó daños importantes en el lateral de un vehículo que estaba estacionado en la zona. El suceso tuvo lugar de madrugada en Vilagarcía y fue la rápida intervención de los servicios de Emerxencias los que evitaron que el turismo se calcinara por completo.

Urbaser y el Concello de Vilagarcía tramitan una denuncia por el incendio de los contenedores en López Ballesteros

Más información

Además de los contenedores en los que se originó el fuego también se vieron dañados uno de recogida de aceite usado y otro con ropa. Los efectivos de Emerxencias utilizaron agua y espuma para extinguir las llamas. No es la primera vez en los últimos meses que se registran incendios en contenedores en diferentes puntos de Vilagarcía, lo que se atribuye a actos vandálicos.

