Tándem del humor en Vilagarcía: Touriñán y Perdomo presentan "Amoriños"

El popular humorista Xosé Antonio Touriñán Cedida

El polifacético humorista Xosé Antonio Touriñán regresa con su humor a Vilagarcía y lo hace, en esta ocasión, de la mano de David Perdomo. Ambos presentarán en el Auditorio Municipal su espectáculo "Amoriños". Será el 13 de diciembre a partir de las 21 horas y las entradas ya están disponibles en Ataquilla.com.

El show está producido por la compañía Ainé y es "un First Dates á galega, con citas tolas e paixóns imposibles". La edila de Cultura, Sonia Outón, expone que "sabemos que os billetes van voar, como xa pasou en outubro como 'Somos criminais e punto final' de Touriñán e Carlos Blanco".

En este nuevo espectáculo el humorista coruñés repite escenario, pero de la mano de Perdomo, con el que ya trabajó en otros shows como "Corentena" y "Corentena-Game Over". Desde la productora apuntan que "é un espectáculo protagonizado por personaxes que non deberían xuntarse, pero que o fan igual. Humor salvaxe e moito corazón".

Las entradas tienen un precio de entre 15 y 20 euros, gastos de gestión aparte. En la zona A son 20 euros, en la B son 18 y en la C son 15. Si no se agotan podrán comprarse en la taquilla del Auditorio el mismo día del espectáculo desde dos horas antes.