Piden un paso de peatones para cruzar a la senda de O Rial

Carretera de O Rial Mónica Ferreirós

Vecinos de la urbanización de O Rial reclaman un paso de peatones que permita cruzar, de forma segura, hacia la senda que recorre el litoral vilaxoanés. Situada frente a la PO-549, se convirtió en todo un atractivo para aquellos a los que le gusta pasear o hacer deporte, con vistas a los viveros. Sin embargo, su entrada es bastante peligrosa, al estar situada frente a una rotonda, en una zona con un importante tráfico, en la carretera que conecta la comarca de O Salnés.

Los vecinos señalan, además, que es una zona muy utilizada por los que viven en la urbanización, ya que supone un paseo mucho más confortable que la alternativa por la Avenida de Cambados. Pero para llegar a la entrada de esta senda, tienen que avanzar bastantes metros hasta el paso de peatones de la propia carretera y dar marcha atrás por la acera para llegar al propio camino. Los vecinos indican, en un escrito enviado al Concello, en que no existe ningún paso de peatones próximo a dicha senda, que debería servir para una mejor comunicación peatonal de todo el entorno. Ravella, por su parte, apunta que se lo trasladará a la Xunta.

Ya durante el año 2023 el gobierno local de Vilagarcía reclamó a la Xunta que pusiese este paso de peatones, ante el peligro que supone el cruce por este lugar. Fue, precisamente, mientras la Consellería de Infraestruturas estaba realizando una actuación de reforma de esta carretera, pero finalmente no se llevó a cabo esta actuación. Ahora, son los propios vecinos los que reclaman que se dé una solución para desplazamientos seguros.