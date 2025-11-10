MK Maik: “Yo lo que quiero transmitir es buena vibra y, sobre todo, superación”

Jesús Güimil Beiras, artísticamente conocido como Mk Maik Gonzalo Salgado

Con apenas casi un año de trayectoria, Jesús Güimil Beiras, conocido artísticamente como MK Maik, se está convirtiendo en una de las voces emergentes de la música urbana de Galicia. Originario de Vilagarcía y procedente de una familia de comerciantes, el cantautor confiesa que desde pequeño “siempre he sabido por donde moverme”, una cualidad que le ha ayudado a dar grandes pasos en muy poco tiempo.

Todo comenzó gracias a las redes sociales, cuando completamente centrado en el mundo del “fitness” decidió crear su propia marca de ropa, un paso que le ayudó a coger proyección y a conformar su comunidad digital. “A raíz de ahí fui consiguiendo mis contactos”, expone, surgiendo así sus primeros trabajos como modelo. “Luego un día se me dio por subir historias cantando”, explica, siendo este el punto de inflexión que hizo que la discográfica Universal Orchad Music pusiese los ojos en él, situándolo en el panorama de la música urbana.

Primeros pasos

Su debut llegó con la publicación de su primer tema ‘Rosé’, cuyo videoclip se grabó en el Palacio de la Oliva de Vigo. “Fue un hit y en streaming llegó a casi un millón de reproducciones”, confiesa el artista vilagarciano. Desde entonces el avance ha sido constante, permitiéndole actuar delante de más de 9.000 personas en las fiestas del Apóstol de Santiago.

Más recientemente, su alcance llegó al otro lado del charco, cuando en septiembre tuvo la oportunidad de ir a Los Ángeles y actuar en el programa ‘Famosos’ presentado por Anaís Salazar, después de que el canal estadounidense Visión Latina TV lo invitase. “El primer sorprendido fui yo, pues al final mi carrera aún es muy corta”, confiesa, añadiendo que próximamente irá a Miami a grabar otro videoclip y desde el programa ya le han hecho saber que tiene las puertas abiertas.

El artista vilagarciano Gonzalo Salgado

Esta oportunidad ha provocado que su exposición sea mayor fuera de España, por lo que ahora uno de sus objetivos es crecer en el territorio nacional. En esta línea, cuenta que uno de sus últimos proyectos ha sido una colaboración con Coca Cola en el Pazo do Rial, destacando que lo que más ilusión le hizo fue realizarla en Vilagarcía. “Yo siempre intento que todo venga para aquí”, afirma, incidiendo en lo importante que es para él mantenerse fiel al lugar que lo vio crecer.

La vinculación con sus raíces también se ve reflejada en sus canciones, las cuales se inspiran en experiencias personales como su adopción, el bullying o el reencuentro con su familia biológica. “Yo lo que quiero transmitir es buena vibra y, sobre todo, superación”, declara, explicando que desde muy pequeño su vida ha estado marcada por esos dos ejes y mismo le han ayudado a consolidar su faceta artística. “Abracé la música y, con todo eso, nació MK Maik”.

Perspectiva de futuro

Ahora, el cantautor está centrado en sacar música con más frecuencia y potenciar su exposición pública, revelando que en los próximos meses ya tiene cerrados algunos eventos, entre los que se incluye un festival en Madrid. También, anuncia que habrá futuras colaboraciones con artistas internacionales y, definiéndose como una persona de grandes expectativas, continuará trabajando para convertirse en un referente de la música urbana en España.