La "extravagante" actitud que motivó la investigación a 'el Marqués': lanzó 12.000 euros por la ventanilla de un coche

Registro de una de sus propiedades durante el operativo de 2021 Gonzalo Salgado

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la condena de cinco años de prisión y multa de 150.000 euros contra Javier Vázquez, más conocido como ‘el Marqués’, por tráfico de drogas. Rechazan uno a uno los nueve motivos esgrimidos por la defensa del vilagarciano, en una sentencia que pone de manifiesto que fue precisamente su comportamiento “extravagante” el que dio lugar a la investigación de las unidades policiales especializadas, hace algo más de cuatro años.

En concreto, fue a mediados de septiembre de 2021 cuando un operativo formado por la EDOA de la Guardia Civil y la Udyco de la Policía Nacional acababa con la detención de dos personas, una de ellas ‘el Marqués’, un arousano con antecedentes por narcotráfico y conocido también por otro tipo de episodios.

Los agentes llevaban tiempo siguiéndole la pista y fue en un viaje a Brión donde lo interceptaron, encontrándole en el coche pequeñas cantidades de cocaína y heroína. Fue en un registro a la casa de Catoira, de donde es la familia del acusado, donde se encontraron los agentes, además de útiles para el prensado y distribución de la droga (un molinillo, bolsas, prensas de hierro o una máquina de envasado al vacío), diez cartuchos de fuego del calibre de 9 milímetros.

Recursos rechazados

Fueron hasta nueve motivos de acusación los que presentaron los abogados de ‘el Marqués’, por motivos como que el juicio llegó a suspenderse durante la declaración de un testigo o que el juzgado encargado debería ser la Audiencia Nacional. Sobre este último aspecto, el TSXG rechaza este motivo al no haber crimen organizado. Pero otros argumentos de la defensa dejan en relevancia que, precisamente, fue el comportamiento del propio acusado el que desembocó en la investigación de las unidades especializadas.

Una forma de actuar que el tribunal califica de extravagante, con conducción “evasiva” que incluía maniobras para escapar de los controles o el manejo de grandes cantidades de dinero. Así, en abril de 2020 la Policía Local le encontró, en un control rutinario, 11.000 euros en efectivo en el coche. Dos días después, lanzó 12.000 por la ventanilla para evitar que se los encontrase la Guardia Civil.