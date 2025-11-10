Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vilagarcía

El Concello pide a Sogama que aumente el horario de su planta para un servicio “máis eficaz”

La teniente de alcalde, Tania García, vuelve a replicar al PP sobre los números de la tasa de la basura

Fátima Frieiro
10/11/2025 16:46
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García
La portavoz del PSOE en un pleno, Tania García
Gonzalo Salgado

Un horario más amplio en su planta para que la gestión de los residuos orgánicos sea más eficiencia y eficaz. Esta es la petición que – desde el Concello de Vilagarcía – lanzan a Sogama. La responsable del área de Limpeza, Tania García, señala que el funcionamiento y uso del contenedor marrón y de los composteros es “bueno”, pero que ampliar el horario para depositar los residuos lo mejoraría sustancialmente. En todo caso entienden desde el Concello que “todo isto é unha carreira de fondo e que irá mellorando pouco a pouco, porque así nos obriga Europa e porque é moito mellor para o medio ambiente”.

Polémica

La edila compareció para volver a dar cuenta de la polémica surgida con el Partido Popular respecto de la tasa de la basura. “Non se pode confundir á cidadanía”, apostilló García. La socialista volvió a echar mano de informes de Tesourería para explicar que “non se pode confundir ingresos con liquidacións” y advertir que “en ningún caso hai ganancias, ademais de que o Partido Popular ten que saber que Sogama non nos ingresa nada, senón que desconta”.

La edila acusó al PP de “non saber interpretar os datos” y de mezclar los que son del ejercicio 2024 a los que son de 2025.

Además García – que estuvo acompañada de la concejala de Facenda, Luz Abalo– resaltó que “Vilagarcía somos concello pioneiro á hora de bonificar o recibo do lixo a xente que usa ben o colector marrón ou ten composteiros”. Le pidió además a la formación conservadora que “sexan rigorosos e non intenten enganar á cidadanía”.

Te puede interesar

El Rotogal Boiro sufrió su primera derrota de la temporada como visitante

El Rotogal Boiro sufre su primera derrota de la temporada ante San Sadurniño
María Caldas
Visita a las obras del nuevo cierre perimetral del Punto Limpio de Sanxenxo

Sanxenxo avanza en el cierre del punto limpio con la construcción de un muro
C. Hierro
Sofía consiguió la primera medalla para el Vilarousa

El Vilarousa destaca en el Torneo Internacional de Guimaraes
María Caldas
Plano de la extensión en la que se va a actuar

O Grove inicia las obras en la calle Caldelas para mejorar su accesibilidad y aumentar la seguridad
C. Hierro