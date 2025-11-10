El Concello pide a Sogama que aumente el horario de su planta para un servicio “máis eficaz”
La teniente de alcalde, Tania García, vuelve a replicar al PP sobre los números de la tasa de la basura
Un horario más amplio en su planta para que la gestión de los residuos orgánicos sea más eficiencia y eficaz. Esta es la petición que – desde el Concello de Vilagarcía – lanzan a Sogama. La responsable del área de Limpeza, Tania García, señala que el funcionamiento y uso del contenedor marrón y de los composteros es “bueno”, pero que ampliar el horario para depositar los residuos lo mejoraría sustancialmente. En todo caso entienden desde el Concello que “todo isto é unha carreira de fondo e que irá mellorando pouco a pouco, porque así nos obriga Europa e porque é moito mellor para o medio ambiente”.
Polémica
La edila compareció para volver a dar cuenta de la polémica surgida con el Partido Popular respecto de la tasa de la basura. “Non se pode confundir á cidadanía”, apostilló García. La socialista volvió a echar mano de informes de Tesourería para explicar que “non se pode confundir ingresos con liquidacións” y advertir que “en ningún caso hai ganancias, ademais de que o Partido Popular ten que saber que Sogama non nos ingresa nada, senón que desconta”.
La edila acusó al PP de “non saber interpretar os datos” y de mezclar los que son del ejercicio 2024 a los que son de 2025.
Además García – que estuvo acompañada de la concejala de Facenda, Luz Abalo– resaltó que “Vilagarcía somos concello pioneiro á hora de bonificar o recibo do lixo a xente que usa ben o colector marrón ou ten composteiros”. Le pidió además a la formación conservadora que “sexan rigorosos e non intenten enganar á cidadanía”.