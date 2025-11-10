El Concello de Vilagarcía reabrirá este viernes la calle Clara Campoamor tras colocar el mobiliario urbano

Así está quedando Clara Campoamor Mónica Ferreirós

El Concello reabrirá el viernes la Rúa Campoamor tras colocar el mobiliario urbano y los puntos de luz que faltan. El centro de Vilagarcía quedará totalmente humanizado con la finalización de estas obras, “o que fará que Praza de Galicia e o seu entorno compartan un aspecto homoxéneo, no que as persoas estean no centro de planificación urbanística da cidade”.

Los trabajadores de Marconsa, la empresa que está llevando a cabo la transformación del espacio, están trabajando en los detalles finales del proyecto. En concreto, y tal y como confirma la dirección de obra, estos días acabarán con la colocación de los bancos que faltan y las tiras de luces led que llevan en la base. A mayores, están ultimando el forrado en madera del elemento central de la calle, que tiene forma de curva y puede ser utilizado como elemento de juego, tal y como ocurre en la Rúa Camilo José Cela de O Piñeiriño, pero también como espacio de descanso.

A finales del mes pasado quedaron ya instalados los elementos naturales, como las 14 jacarandas que serán el elemento distintivo de este espacio. La obra contó con un presupuesto de 660.000 euros, tras aprobar una modificación de la partida para dar respuesta a los imprevistos que surgieron.