Vilagarcía

Detenida una vilagarciana por circular en sentido contrario por la AP-9 y dar positivo en alcohol

La mujer fue interceptada por la Guardia Civil en el peaje de Teo

Fátima Frieiro
10/11/2025 15:46
autopista
Imagen de archivo de la autopista AP-9

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a una mujer - vecina de Vilagarcía- que circuló durante decenas de kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-9. Los hechos ocurrieron en la pasada madrugada cuando varios conductores alertaron a Emerxencias de que un coche estaba circulando hacia Santiago por los carriles de la AP-9 en dirección a Pontevedra.

De inmediato, y al ser conocedores del caso, se movilizó de inmediato a agentes que lograron interceptar a la conductora en el peaje de Teo. A la mujer se le practicó la prueba de alcoholemia arrojando esta un resultado positivo. De hecho fue detenida como presunta autora de un delito contra la seguridad vial.

