Vilagarcía

Basura marina hecha arte: Sergio Ordóñez expone 'Especies varadas' en el Centro Comercial de Vilagarcía

Faros, peces o mariscadoras hechas con plásticos, maderas y cerámicas podrán verse hasta el 7 de diciembre

Olalla Bouza
10/11/2025 21:01
Sergio Ordóñez trabajando en el taller
Sergio Ordóñez trabajando en el taller

El escultor vilagarciano Sergio Ordóñez expone en el Centro Comercial Arousa obras artísticas realizadas con basura marina. Cerámicas, madera o plásticos se convierten, a través de sus manos, en cuadros o esculturas. ‘Especies varadas’ es el título de una muestra que se inspira también en el mar para sus motivos, con peces, faros, pescadores, mariscadoras y otras formas que, sin duda, invocan a los paisajes bañados por la Ría de Arousa.

Los cuadros utilizan madera de soporte y con las cerámicas recogidas en la arena y las orillas realiza las formas. “Comencé paseando por la playa, donde recogía alguna cosa curiosa que me llamaba la atención. Después las juntaba y me empezó a gustar jugar con ellos”, apunta el escultor.

La mayor parte de la basura marina llega de las playas arousanas, como las de A Lanzada o las de A Illa. “El nombre de especies varadas surge porque como es material que el ser humano desecha en la costa y yo hago como un enlace con lo que moldea la naturaleza. Le dejo ese toque, intento que resalto, para que se vea que la naturaleza también le puede dar una forma bonita”, explica Ordóñez, que de esta manera también hace concienciación sobre la basura marina. “Son muy pocas las veces que no encuentro nada”, apunta. Más adelante, se plantea realizar talleres educativos con los colegios. La exposición podrá verse desde el 13 de noviembre hasta el 7 de diciembre. Ya antes estuvo en otros municipios, como Carballo, y después visitará Pontevedra.

