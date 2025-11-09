La unidad de protección a la mujer de la Policía Nacional de Vilagarcía recibe el Premio Meninas

Una actividad de la UFAM de Vilagarcía en la ciudad Gonzalo Salgado

Al buen trabajo le llega siempre la recompensa y eso es lo que han podido constatar desde la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional de Vilagarcía. Este grupo –especializado y dedicado a proteger a las víctimas de violencia machista– acaba de ser reconocido con el Premio Meninas. Un galardón que otorga la Delegación del Gobierno en Galicia y que reconoce a personas y entidades por su compromiso en la erradicación de la violencia contras las mujeres, el apoyo a las víctimas y la lucha por la igualdad.

“No estás sola” | Agentes especializados protegen a las mujeres víctimas de maltrato Más información

Un galardón que ha tenido a otra beneficiaria en la comarca de O Salnés, concretamente la de la grovense Enma Torres Romay, decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Vigo.

Un trabajo necesario

La UFAM de la Policía Nacional de Vilagarcía cuenta con personal específico que atiende a cualquier hora del día a las mujeres víctimas de violencia machista, les acompaña en todo el proceso de denuncia y – de ser necesario y si el juzgado así lo requiere– hacen la vigilancia en los casos más graves.

El cuerpo policial no es el único que trabaja en el ámbito de la violencia contra la mujer en la capital arousana, sino que se coordina tanto con el servicio que se ofrece en la Policía Local como también con la Guardia Civil, más centrada en el resto de O Salnés.