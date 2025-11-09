Investigados dos vilagarcianos y un caldense por el robo de 160 kilos de cable en Zas

Imagen de archivo de efectivos de la Guardia Civill Mónica Ferreirós

La Guardia Civil investiga a dos vecinos de Vilagarcía y a una de Caldas como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en el que se sustrajeron 160 kilos de cable telefónico en la localidad de Zas, en A Coruña. El material pertenecía a una empresa dedicada a las instalaciones telefónicas, que ya lo ha recuperado.

El primer aviso fue dado por un ciudadano a través del Centro Operativo Complejo de la Comandancia de A Coruña. En su llamada el particular informó a los agentes de la presencia de una furgoneta en Zas con un "comportamiento sospechoso", según relata la Guardia Civil. Los efectivos se desplazaron al lugar y, tras localizar el vehículo, procedieron a identificar a sus ocupantes e indagar el motivo de su presencia en la zona.

Fue entonces, "ante las incongruencias de sus explicaciones", cuando los guardia civiles registraron el vehículo. En su parte trasera, oculto bajo un plástico de color negro, hallaron una importante cantidad de cable telefónico, distribuido en tres rollos y diversas herramientas, entre ellas dos cizallas.

Dada la "imposibilidad" de justificar la procedencia y la titularidad del cable la Guardia Civil procedió a investigar a estas tres personas - dos de ellas conocidas por los agentes por otros robos de cable telefónico- como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y a la incautación de los efectos encontrados.

Finalmente la Guardia Civil comprobó que el cable encontrado pertenecía a una empresa dedicada a las instalaciones de líneas telefónicas. Los 160 kilos de material fueron restituidos a su propietario.