Vilagarcía tiene casi 200 expedientes abiertos por fincas llenas de maleza

Imagen de archivo de una finca con maleza al lado de una casa en Vilagarcía

El Concello de Vilagarcía tiene abiertos casi 200 expedientes a dueños de fincas que mantienen sus propiedades en una situación de abandono y sin limpiar la maleza que habitualmente suele aparecer en las mismas. Así lo reflejan los datos con los que cuenta el departamento municipal que se encarga de esta cuestión –el de Urbanismo– y que cifra en 197 los citados expedientes activos.

Este procedimiento administrativo suele llevarse a cabo por denuncias que interponen los dueños de fincas colindantes y, de hecho, lo que hace la administración es advertir a los propietarios de que existe una ordenanza que hay que cumplir y que dice claramente que las propiedades tienen que estar en perfecto estado. No solo por cuestiones de salubridad, sino también ante posibles riesgos de incendio. De hecho desde el Concello apuntan a que de esos 197 expedientes abiertos hay 74 propietarios a los que se les tuvo que avisar en reiteradas ocasiones.

Las multas

Fuentes municipales apuntan a que hay cuatro personas que fueron sancionadas por no hacer caso de las advertencias y notificaciones del Concello. Y no solo una, sino varias veces. Según la ordenanza en vigor la administración municipal advierte a los propietarios, pero si ni siquiera estos avisos y las pertinentes multas causan efecto podrían llegar incluso a iniciar un expediente de expropiación de la propiedad. Algo que en la capital arousana no ha ocurrido nunca. De hecho generalmente los dueños de las fincas – cuando reciben la carta informándoles de que pueden ser objeto de sanción–se ocupan de limpiar sus parcelas.

El Concello reforzará las brigadas en primavera Al margen de las obligaciones legales que los propietarios tienen sobre sus parcelas desde el Concello también tienen que mantener las zonas públicas y evitar que la maleza cope los caminos y las plazas. De hecho –y después de las críticas recibidas este mismo verano por parte de varios puntos de la ciudad– el gobierno local afirmó que de cara al próximo año se reforzarán las brigadas que se encargan de estas tareas. La idea, para evitar lo que ocurrió en este 2025, es que los trabajadores que se encargan de limpiar la maleza en zonas públicas empiecen a trabajar antes y no en el mes de agosto y cuando las hierbas ya alcanzan dimensiones que producen malestar entre los vecinos. Algo que ocurre, sobre todo, en las zonas más rurales de la ciudad, pero también en otras de carácter periurbano como Marxión o As Pistas. El asunto de la limpieza de maleza en cunetas y viales públicos incluso llegó varias veces al pleno de la Corporación y, la última vez, en el del mes de octubre cuando la teniente de alcalde, Tania García, compareció para dar cuenta de cómo está funcionando el servicio por parte de Urbaser, la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y de recogida de basura en la capital arousana.

Lo que está claro es que las cuantías económicas que en Vilagarcía le pueden caer a un propietario que no tenga su finca en perfecto estado de revista no son menores. De hecho pueden ir desde los 1000 euros hasta incluso los 10.000 si los incumplimientos se hacen de forma reiterada. Otra de las opciones que existe es que el Concello, ante los oídos sordos que hacen algunos dueños, se encargue de la limpieza de la parcela en cuestión y que luego le pase la factura al propietario para que la abone.

Zonas arboladas

En todo caso por encima de la ordenanza municipal en Vilagarcía – como en el resto de concellos de Galicia–rige una ley autonómica que obliga a mantener en perfecto estado las propiedades. Es más, en zonas arboladas no puede haber presencia de árboles en las proximidades de las aldeas o núcleos poblacionales. Algo que no siempre se cumple.

Los procesos administrativos y burocráticos ralentizan muchas veces las notificaciones a propietarios que, cuando reciben una sanción, en muchos casos recurren y la acción en la finca en cuestión se ralentiza todavía más.