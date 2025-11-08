Mi cuenta

Vilagarcía

Vilagarcía inicia su temporada de setas: empieza el Outono Micolóxico

La gran muestra de setas se inaugura este lunes en el Auditorio Municipal a partir de las ocho de la tarde

Fátima Frieiro
08/11/2025 19:25

El tiempo de setas desembarca de forma oficial en Vilagarcía de la mano del Outono Micolóxico. Este arrancará este lunes con la inauguración de la tradicional exposición en el Auditorio, que podrá visitarse a partir de las ocho de la tarde. Es una de las actividades estrella de la asociación A Cantarela que, en todo caso, continúa con otras propuestas a lo largo de la semana. De hecho en la sala de conferencias el martes habrá una charla impartida por el presidente del colectivo, Carlos Puga, de iniciación a la micología. Será a las ocho, al igual que el miércoles con otra impartida por Ramón Encisa sobre setas venenosas y posibles confusiones. El día 13 la actividad será en la Praza da Peixería de la mano del cocinero Rubén García, que hará un taller en el que enseñará a introducir setas en la dieta habitual del día a día de una forma práctica, sencilla y para todos los paladares.

Gran fiesta

La propuesta festiva continúa el domingo con la edición número 31 de la Festa Gastronómica dos Cogomelos en la Praza da Peixería. La perimera parte será un concurso de cocina y cada participante podrá presentar un máximo de tres platos, que deberán ser entregados antes de las 12:30 horas. Según explica la organización “será imprescindible acompañar cadaún da súa correspondente receita, detallando as clases de cogomelos empregados e presentando un exemplar de cada tipo utilizado”. Ese mismo día los integrantes de A Cantarela prepararán diferentes manjares que pondrán a la venta. Las raciones incluyen la tapa, el pan, la bebida y la cazuela serigrafiada de recuerdo. Todo por un precio de ocho euros. El Outono Micolóxico se cierra el día 22 con la entrega de premios de los diferentes concursos convocados.

