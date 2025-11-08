Ravella incrementa en un 33% las ayudas para financiar el servicio Plan Madruga

Imagen de archivo de una vuelta al cole en un centro de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El Concello incrementa en un 33% las ayudas para financiar el Plan Madruga en los centros de Educación Infantil y Primaria de Vilagarcía. La concejalía de Educación –dirigida por Paola María– pasó de destinar 6.000 a 8.000 euros a esta nueva convocatoria. Las asociaciones de padres y madres podrán realizar el trámite a partir del lunes por Sede Electrónica o presencialmente en el Concello.

Con esta aportación el gobierno local pretende fomentar la conciliación familiar, posibilitando que los niños puedan acceder a los centros educativos a las ocho, antes del arranque de la jornada lectiva. Las ayudas financiarán el servicio prestado desde el 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio de 2025. El importe será de 100 euros al mes por cada asociación.

Requisitos

Desde el Concello señalan que para poder solicitarla las ANPA tienen que estar legalmente constituidas y al corriente en el cumplimiento de sus deberes tributarios y con la Seguridad Social. No se necesita un número mínimo de usuarios en el servicio. Además con la solicitud se acercará la justificación del gasto. Desde la Concellería de Educación recomiendan consultar las bases de la convocatoria para poder conocer toda la documentación que es necesario presentar.

La convocatoria de este año fue presentada más tarde de lo habitual precisamente para poder aumentar la partida, que va con cargo a los presupuestos de 2025. A la convocatoria pasada se presentaron ocho centros de primaria e infantil de la localidad vilagarciana.