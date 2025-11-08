Mi cuenta

Vilagarcía

El magosto más tradicional se vive en Sobradelo

Fátima Frieiro
08/11/2025 23:10
Las castañas fueron las verdaderas protagonistas del evento
Mónica Ferreirós

Sobradelo celebró un magosto de lo más tradicional, una cita organizada por la asociación de vecinos y en la que las castañas asadas y la diversión fueron las verdaderas protagonistas. La cita empezó al filo de las siete de la tarde en el Campo do Outeiro y en ella hubo de todo. De hecho los asistentes gozaron con la música de las pandereteiras de la Asociación Cultural Nós de Sobradelo, así como del grupo de gaitas. Como no podía ser de otra forma, y para acompañar la exquisitez de las castañas asadas, también hubo queimada.

