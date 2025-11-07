Los mercadillos de Navidad y las islas paradisiacas entre los destinos de los vilagarcianos para el mes de diciembre

Escaparate de una de las agencias de Vilagarcía Gonzalo Salgado

Muchos vilagarcianos se preparan para despedir el año con las últimas vacaciones, aprovechando tanto el puente de diciembre como las fiestas navideñas. No obstante, las agencias de viajes de la localidad señalan que la demanda es inferior a la de años anteriores, especialmente en el puente, debido a coincidir en fin de semana. Aún así, los negocios apuntan que quienes deciden viajar están dispuestos a gastar más y mismo permanecer más días fuera del hogar. “No hay fechas concretas donde se aglomeren los viajes, sino que la gente adapta su disponibilidad para realizar un viaje y amplía todo lo que pueden”, apuntan desde uno de los negocios.

Según cuentan las profesionales del sector, la mayoría de los viajes previstos para diciembre se cerraron con mucha antelación, sobre seis u ocho meses antes. Ahora, aún hay personas que acuden a consultar destino, pero el aumento de los precios y la falta de disponibilidad de muchos vuelos hacen que sean pocos los que finalmente concretan una reserva.

Destinos favoritos

En cuanto a destinos, sobre todo predominan aquellos que ofrecen sol y playa, siendo las Islas Canarias el favorito por excelencia en el ámbito nacional. Sin embargo, desde El Salón de tus Viajes destacan que muchos clientes que en un primer momento se interesan por Canarias acaban optando por el Caribe al comprobar que los precios navideños son muy similares, recurriendo así a ubicaciones como Punta Cana, Riviera Maya o Cancún.

En esta línea, Cabo Verde se postula también como uno de los destinos estrella, aunque las agencias concuerdan en que las opciones son muy diversas, con viajes más puntuales a destinos como Nueva York, Marruecos, India, las Islas Mauricio o incluso Japón, entre muchos otros.

Por otra parte, los mercadillos navideños se consolidan como uno de los mayores atractivos para viajar en estas fechas, al igual que la Laponia finlandesa, dos destinos que han cogido gran popularidad gracias a la influencia de las redes sociales. Asimismo, Disneyland París continúa siendo otro de los habituales reclamos.

Presupuesto

En cuanto a los precios, todas las agencias coinciden en que cada vez están más elevados, sobre todo en las grandes capitales europeas, donde las estancias ya se suelen caracterizar por ser más cortas. Desde Viajes Carballo Galicia explican que muchas personas están recurriendo a destinos fuera de Europa porque el cambio de moneda puede hacer que resulten más económicos. En general, la media de gasto se postula en los 1.000 euros por persona, aumentando o disminuyendo en función del destino, días de estancia y actividades que se vayan a realizar.

En B The Travel Brand subrayan Londres como la capital europea con mayor demanda, por un lado por ser la más económica, y por otro por la conexión directa desde el aeropuerto de Santiago de Compostela.

El alza de los precios es en gran medida lo que ha provocado la disminución de las reserva, especialmente en fechas tan señaladas. Así, las agencias comentan que aunque sigue habiendo quienes se apuntan a pasar Nochebuena y Fin de Año fuera de casa –sobre todo esta última fecha festiva–, la mayoría de los viajes de diciembre suelen concentrarse entre estas dos celebraciones o entre el puente de la Constitución y las vacaciones de Navidad, es decir, a mediados de diciembre, cuando resultan un poco más económicos.

Respecto al perfil de los usuarios, la mayoría de las reservas vienen por parte de familias con hijos, aunque también predominan parejas, grupos de amigos y, sobre todo para las Islas Canarias, mucha gente de la tercera edad.

Menos reservas todo el año

Las agencias coindicen en que las reservas han bajado en general a lo largo de todo el año, y que mismo ya no se identifican periodos concretos en los que se concentren las partidas, a excepción del verano. Además del factor económico, asocian esta bajada al auge de las páginas web de viajes, que permiten que los usuarios se organicen de forma más autónoma.