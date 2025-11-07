Mi cuenta

Vilagarcía

La Xunta sobre A Lomba: "Os informes non son concluíntes, pero prevalece a necesidade da reforma"

La Consellería acometerá las obras tras un acuerdo con el Concello

Olalla Bouza
07/11/2025 17:01
Vallado de A Lomba
Vallado de A Lomba
Mónica Ferreirós

La Consellería de Educación llevará a cabo las obras del colegio A Lomba, de Vilagarcía, aunque aseguran que lois informens “non son concluíntes” sobre si se trata de un problema estructural o de mantenimiento.

“O que prevalece é a necesidade de facer a reforma”, explican desde el departamento que dirige Román Rodríguez. Y es que hace una semana que se produjeron unos desprendimientos en la fachada principal del colegio situado en A Xunqueira, obligando a vallar la entrada.

Un informe del arquitecto municipal señala que se trata de un problema estructural, por defectos como “o forxado da planta primeira presenta un airoso beiril (voladizo) que inevitablemente tende a producir unha pequeña frecha”, de tal forma que crea una grieta apreciable dos plantas más arriba, lo que podría ser una “posible vía de filtración de auga”.

El informe de la Unidade Técnica de Educación, sin embargo, señalaba que se trataba de un problema de mantenimiento. En cualquier caso, las dos administraciones llegaron el lunes a un acuerdo, tras una llamada entre el alcalde, Alberto Varela, y Román Rodríguez. La administración autonómica señala que “lo importante” es la necesidad de reformar el centro.

Goteras en Carril

Por otra parte, la Consellería de Educación señala que todavía no tiene conocimiento de los problemas registrados en el colegio Rosalía de Castro de Carril, donde las goteras en un patio interior provocan resbalones y un niño se cayó el otro día y tuvo que ser atendido en Urgencias. No es la primera vez que se producen quejas en este colegio debido a las filtraciones, la mala ventilación por lo arcaico de la carpintería y otras deficiencias. De hecho, incluso llegó a haber planes para la construcción de un nuevo centro, pero se paralizaron. Desde entonces, hubo diversas reparaciones.

