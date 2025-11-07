La reversión de los terrenos de Portos, en Vilaxoán, pendiente ahora del Gobierno central

Foto de archivo de la zona de O Preguntoiro

La ansiada reversión de los terrenos de Portos que tienen uso público en Vilagarcía depende ahora del Gobierno central. Así lo exponen desde la entidad autonómica, que afirma que toda la documentación para seguir adelante con este complejo procedimiento está ya en manos de la administración central. Así pues solo faltaría un paso para que espacios de titularidad portuaria que hay en Vilaxoán y Carril queden totalmente desafectados.

Una vez culminados estos trámites administrativos se daría respuesta a una demanda histórica no solo de la administración local, sino también de los vecinos vilagarcianos. Cabe recordar que, fundamentalmente, son espacios de uso público en el que hay actividades cotidianas y nada relacionadas con las portuarias. Cada vez que, por ejemplo, una comisión de fiestas desea establecer bien las atracciones de fiesta o las propias orquestas se ven obligadas a solicitar autorización a Portos con el consiguiente pago de tasas.

También en casos como las actuaciones de mejora en la playa de O Preguntoiro, a las que está dispuesta Costas a acceder y ejecutar, pero que dependen de la desafectación que ahora ya está en marcha. Solo queda esperar para que el procedimiento culmine de forma oficial.