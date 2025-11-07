La ANPA de Rubiáns recurre a la Valedora do Pobo

La directiva de la ANPA presentando el escrito Gonzalo Salgado

La ANPA ‘Casanova’ de Rubiáns presentó un registro dirigido a la Valedora do Pobo para reclamar su apoyo a la demanda de cambio del horario del centro escolar, tanto de apertura como de salida. Todo ello depende del transporte y es aquí donde piden el respaldo del organismo que preside María Dolores Fernández Galiño.

Explican las familias que llevan desde el curso 2007-2008 con una jornada lectiva que comienza a las 9:50 horas y finaliza a las 14:50, siendo el único centro del municipio con dicho horario. “Isto provoca diferentes contratempos na vida escolar e no día a día das nosas crianzas, a demais de dificultar a conciliación das familias, as cales nos vemos obrigadas a recorrer a terceiras persoas”, explican. Incluso imposibilita contar con Plan Madruga, “xa que ampliar as horas do servizo é inviable polo custo económico que supón para as familias”.

Son casi dos décadas las que las distintas ANPA y directivas de este centro llevan luchando para que les permitan cambiar el horario, lo cual en realidad depende de la ruta de autobús. Situado a escasos dos kilómetros del centro urbano, y en un desvío de la Avenida de Pontevedra, Rubiáns ve como “o noso horario ven determinado en base ás necesitados e criterios da empresa de transportes”.

Una situación "injusta"

Esta fue la explicación que recibieron, recientemente, por parte de la Consellería de Educación, ya que la licitación del servicio de transporte escolar esta en marcha. La ANPA considera que “deberían primar” las necesidades de la comunidad educativa y no las de la concesionaria.

Además, inciden en que tienen varias peticiones de reunión sin respuesta, una de ellas con el conselleiro del área, Román Rodríguez, y otra con el propio presidente de la Xunta. Las familias de Rubiáns se movilizaron, recabaron el apoyo del Pleno de Vilagarcía y de 1.200 firmas y protagonizaron varias concentraciones.

Ahora, recurren a la Valedora do Pobo para reclamar que se aprovechen los tres autobuses a mayores que aparecen en la licitación del concurso de transporte escolar para dar salida a un problema que causa no pocos quebraderos de cabeza a las familias de Rubiáns. Y que ven, además, como una “discriminación”. Lo que reclaman las familias es que primen los criterios “pedagóxicos” y “de saúde”, apuntando que los horarios del comedor escolar también se ven alterados por los del transporte. Por ello, piden solución a una situación “inxusta” tras 17 años.