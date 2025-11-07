El PP denuncia inundaciones en el skate park y Ravella alega que fue acumulación de hojas

El PP advirtió por la mañana de que las pistas eran una piscina

El PP de Vilagarcía denuncia inundaciones y problemas de drenaje en el nuevo skate park de O Cavadelo. Algo que el gobierno local se ha apurado a desmentir señalando que lo que hubo fue una acumulación de hojas en los desagües que provocaron atascos puntuales que ya han sido resueltos por la empresa Contucho nada más ser avisada por el Concello.

Mientras que los populares apuntaron a un fallo en una obra que se acabó muy recientemente y a la que incluso tildaron de “chapuza”, desde el Concello señalan que “como vén sendo habitual, chegan tarde a onde xa pasou todo. Polo visto acaban de descubrir que en Galicia chove e adoita ocorrer que un desagüe se atasca”. Así lo señaló la portavoz del gobierno, Tania García, que recordó que el PP en su día “non apoiou a obra”.

"Aunque deje de llover"

Los conservadores emitieron un comunicado por la mañana señalando problemas en el resultado de la obra y advirtiendo de que varias pistas estaban inundadas y que así podrían seguir los meses en los que las lluvias son intensas.

El ejecutivo socialista tardó solo unas horas en replicar a los populares advirtiendo que lo ocurrido fue debido a los fuertes vientos y lluvias de los últimos días que llenaron las alcantarillas de hojas del parque próximo y que terminaron por taponar las rejillas impidiendo la evacuación adecuada del agua que iba cayendo. Desde Ravella señalaron que los operarios de la empresa Contucho estuvieron trabajando durante varias horas para terminar con el atascamiento en el lugar.