Diario de Arousa

Vilagarcía

El pleno provincial aprueba el presupuesto de 238,6 millones, de récord y para los concellos

Fátima Frieiro
07/11/2025 19:03
El PP votó en solitario a favor del presupuesto de 2026
Deputacion Pontevedra

El pleno de la Diputación de Pontevedra dio luz verde a la aprobación inicial de las cuentas del organismo provincial para el próximo año 2026. Como volvieron a recordar en el marco del hemiciclo es el presupuesto más alto de la historia de la Diputación, que se sitúa en 238,6 millones, un 13,6% más que el de este año 2025. El encargado de presentar las cuentas fue el portavoz del gobierno provincial, Jorge Cubela, que manifestó que son cantidades que permitirán llegar a solventar necesidades en los 61 concellos de la provincia. “Non somos unha provincia de dúas cidades, nin de 59 concellos. Somos unha provincia de 61 concellos”, destacó.

El presidente de la Diputación, Luis López, presentó las cuentas provinciales de cara al año 2026

La Diputación presenta un Presupuesto de 238,6 millones: "Cando nos necesitan, estamos"

 La aprobación inicial se logró gracias a los votos de los diputados del Partido Popular, que gozan de mayoría absoluta en el hemiciclo. Por el contrario tanto PSOE como BNG votaron en contra. Desde el gobierno que preside Luis López vuelven a insistir en el concepto de municipalismo y señalan que “un de cada tres euros do orzamento irá destinado a apoiar aos concellos”. Será a través de planes que han funcionado en ejercicios anteriores como el +Provincia. el de Infraestruturas Deportivas y el Plan Extra. Todos encaminados a que sean los concellos los que elijan en qué invertir lo que les corresponde.

