El gobierno esgrime un informe de tesorería para desmentir al PP sobre la tasa de la basura

Imagen del pleno de Vilagarcía

El gobierno local de Vilagarcía esgrime un informe de tesorería para desmentir al PP en sus acusaciones sobre la tasa de la basura. Los conservadores hablaban de “sablazo” y de “ganancias” de 128.000 euros. Algo que niega el ejecutivo de Alberto Varela con el informe de tesorería en la mano. Dicen desde Ravella que el dictamen evidencia que 128.928 euros es el déficit “non superávit” que resulta de comparar el coste efectivo estimado del servicio (3.705.552 euros) y la liquidación de la tasa en 2025 que asciende a 3.683.122 euros.

En el documento – de acuerdo con los técnicos municipales– los ingresos estimados para 2026 alcanzan los 3.702.622 euros. Es decir, dicen de Ravella, se parte de un déficit previsto de 2.930 o, lo que es lo mismo, del 0,08%. Esta cantidad, a juicio de la tesorera, cumple con lo previsto en la Lei 7/2022 del 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular. “Un desvío do 0,08% é perfectamente admisible”, insisten desde el Concello.

Ravella expone que este informe de tesorería fue enviado a todos los grupos de la Corporación el pasado 28 de octubre, de ahí que al gobierno le parezca grave que “ou o PP descoñécía este ditame ou o coñecía e o ocultou, o cal é peor”.