El Concello reforzará la iluminación en el rural con la colocación de 500 nuevas farolas

Imagen de farolas en algún punto de la comarca

El Concello de Vilagarcía reforzará la iluminación en las parroquias del rural con la colocación de 500 nuevas farolas más eficientes energéticamente. El primer despliegue se hará en la zona de Piñeiro, Guillán y Castroagudín al estar la actual iluminación desfasada estética y técnicamente. Serán de led, por lo que se reducirá el consumo manteniendo la potencia. La inversión fue de más de 18.000 euros.

En concreto se adquirieron 400 luminarias de 30 watios y 105 de 50 watios. El departamento plantea hacer una primera fase de sustitución en las zonas en las que entienden como más urgentes. A partir de la semana que viene los operarios irán por el resto de parroquias para revisar el estado de los cuadros y valorar la colocación de las restantes. La previsión es poner prácticamente todas las que se compraron, aunque se guardaran entre 10 y 15 para contar con margen de reposición inmediata y una respuesta rápida ante cualquier incidencia.

A mayores se mejorará la eficiencia energética, se reducirá el consumo eléctrico y disminuirán los costes de mantenimiento al tratarse de equipos que tienen una mayor durabilidad y menor necesidad de reposición.