Vilagarcía

El BNG insta a Ravella a exigir al Ministerio la reparación del asfaltado en Juan Carlos I

Fátima Frieiro
07/11/2025 18:09
El asfalto ya se ha visto resentido
El asfalto ya se ha visto resentido

El BNG de Vilagarcía exige al gobierno local que inste al Ministerio de Transportes a subsanar las deficiencias detectadas en el asfaltado de la N-640, en la avenida Juan Carlos I.

Los nacionalistas recuerdan que fue el pasado mes de mayo cuando se ejecutó en un tiempo récord el asfaltado de la principal arteria de comunicación de la capital arousana. La obra la hizo el Ministerio de Transportes ante la demanda vecinal por el mal estado en el que se encontraba el vial.

Ahora, cinco meses después, el Bloque señala que a la altura del número 21 de la avenida se vuelve a aprecia deterioro y baches. Algo que, según el Bloque, “demostra que a execución do asfaltado ou ben se fixo con material pouco axeitado ou no compactado non se tivo en conta o intenso tráfico, mesmo de transportes pesados, e a climatoloxía de Vilagarcía”.

Ahora el BNG exije al Concello que se ponga en contacto con la administración responsable para solucionar el tema con la mayor celeridad posible antes de que, con la llegada de las lluvias más intensas del invierno, se produzca un mayor deterioro en la capa de rodadura del vial.

