Castes, el templo de las bodegas de autor abre sus puertas

La presentación tuvo lugar en la Praza da Verdura Gonzalo Salgado

Los mejores vinos de autor tanto de Galicia como del ámbito internacional se dan cita desde hoy en Castes. La Feira Independente do Viño arranca este sábado su programación con dos sesiones del Túnel do Viño en la planta superior de la Praza de Abastos. El primero será en horario de 12 a 13 y el segundo de 13 a 14 horas. La asistencia es gratuita y es necesaria reserva previa a través de www.castes.es. “Haberá posibilidade de degustar ata 80 viños e haberá unha persoa que servirá de guía, non é unha cata totalmente libre”, explicó el organizador del evento, José Dieste.

Fue él el que definió Castes como una feria “para consumidores de viño, pensada para a xente que se move polo viño” y que defendió el formato como uno de los más reconocidos a nivel peninsular y que no hace más que sumar aficionados edición tras edición.

Más programación

La feria ocupará la programación vilagarciana prácticamente durante todos los fines de semana de este mes de noviembre. De hecho el día 13 a las seis de la tarde es la pre cata de los Premios Castes, mientras que ese mismo día a las ocho será la Aula Castes para profesionales en el Salón García

Continúan las actividades el día 18 a las ocho con otra sesión de Aula Castes en el mismo escenario y a la misma hora.

El viernes 21 será la primera jornada de Castes The Musical con la actuación de Kiko Veneno, Miguel Costas, The Preachers, Monoulious DOP, On Fire, Os Carismáticos y también set de DJ. Las entradas están a la venta en la web oficial.

El sábado 22 será también el Late Wine “The Show” y la entrega de premios del campeonato de cata Castes en el Salón García a partir de la una y media de la tarde.

Resaltar "o propio"

La feria está destinada más que nada a promocionar el producto de pequeñas y medianas bodegas. De hecho contará con la presencia mayoritaria de firmas gallegas, reservando el 40% restante a empresas de ámbito nacional e internacional procedentes de diferentes denominaciones de origen de la península y de países como Chile, Argentina, Alemania, Gerogia o Austria entre todos. Cada día más internacional.