Vilagarcía

Varela reclama que Xunta y concellos aclaren sus competencias en los colegios

Destaca su relación de "respecto institucional" con el conselleiro de Educación, que permitió desbloquear la actuación en A Lomba

Olalla Bouza
06/11/2025 15:27
Vallado de A Lomba
Mónica Ferreirós

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, incide en la necesidad de acabar "dunha vez" con la "ambigüedade" de quien tiene que hacer las obras en los colegios "e ata onde chega iso que se chama mantemento". El regidor considera que "o lóxico" sería que una sola administración se encargase de gestionar estos centros "e todos entenedmos que debería ser a Consellería", señaló el regidor.

En cualquier caso, Varela destacó el "alto grao de sintonía e de respecto institucional" que tiene con el conselleiro, Román Rodríguez, que permitió que fuese "doado" llegar a un acuerdo sobre las obras en A Lomba, que asumirá la administración autonómica. "Para nós o importante é responder o máis axila posible ás demandas dos colectivos, non apuntarse o tanto. O substancial aquí é que co diálogo institucional chegouse a un acordo", explicó el regidor, que esperó a trasladar la noticia a la comunidad educativa antes de hacerlo público. Rodríguez se comprometió a asumir íntegramente tanto el proyecto como las obras necesarias de acondicionamiento.

Mientras el acuerdo global no llega, Varela incide en que la solución a problemas como el de A Lomba pasan por las buenas relaciones institucionales "e pensar no interese xeral e non partidista", poniendo como ejemplo la colaboración en casos como el comedor de O Piñeiriño o el gimnasio de Rubiáns. El alcalde también se refirió a la actitud del Partido Popular. "Como sempre, a destempo e nunca pensando en defender Vilagarcía, senón tratando de facer o que eles entenden que é a súa función: salvar á Xunta de Galicia. Non sei se é por descoñecemento ou por unha postura ventaxista, saír a pedilo cando xa estaba acordado, pero a realidade é que se resolveu cunha chamada e con diálogo, como debe ser: todos representamos a institucións, aínda que pertenzamos a distintas cores políticas", concluyó Varela Paz.

