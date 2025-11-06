Varela critica que, tras quince años de espera, la partida para O Pousadoiro "non chega nin para a redacción do proxecto"

Besteiro en la visita a Vilagarcía Mónica Ferreirós

El alcalde, Alberto Varela, critica que, tras quince años de espera, la partida incluida en los Presupuestos de la Xunta para 2026 en lo que respecta a la ampliación de O Pousadoiro "prácticamente non chega nin para a redacción do proxecto". Una situación de "bloqueo" por parte de la Xunta que, advirtió el regidor, "está a impedir non xa a chegada de novas empresas, senón incluso a ampliación e o crecemento das que xa están presentes, obrigando a perder oportunidades de negocio".

Varela hizo estas declaraciones durante una visita a la empresa Embalaxe, situada en dicho parque empresarial, acompañado por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que apuntó que O Pousadoiro cuenta con suelo disponible para desarrollar una nueva fase que permitiría, por ejemplo, ampliar esta firma en otros 5.000 metros metros cuadrados.

Modificación de los Presupuestos

El portavoz de los socialistas gallegos reclamó al gobierno de la Xunta que modifique los Presupuestos, desbloqueando la creación de suelo para la implantación de "industrias transformadoras, competitivas, con capacidade de xerar emprego e desenvolvemento do territorio".

Defendió, en este sentido, el modelo de Embalaxe por su transformación del recurso forestal gallego en producto con valor añadido y explicó que esta factoría demostró una modernización, automatización y crecimiento, tres factores que "xeran emprego no territorio". Lo que contrapuso al modelo industrial por el que, dijo, apuesta el PP gallego; con una "gran planta en Palas de Rei que non aporta valor engadido e xera máis dúbidas que certezas".