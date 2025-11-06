Setas y marisco: AmarCarril lo hace posible en un amplio programa de rutas para el mes de noviembre

Una guía de AmarCarril en un taller con pequeños mariscadores Gonzalo Salgado

La naturaleza, la gastronomía y la aventura se unen en la amplia programación de actividades que ofrece AmarCarril para el mes de noviembre, con rutas, talleres e incluso baños de bosque. Actividades que permiten descubrir los rincones más bellos de Vilagarcía y la Ría de Arousa de la mano de profesionales del marisqueo.

Cortegada es una de las protagonistas de estas actividades, en un momento en el que, explican desde AmarCarril, la isla "se vuelve más silenciosa y el mar toma ese tono íntimo". Es el destino de la primera de las rutas, que tendrá lugar este mismo sábado, 8 de noviembre, con salida a las 16 horas del Puerto de Vilagarcía.

El 22, también sábado, tendrá lugar un taller de marisqueo, donde aprenderán el oficio que permite llevar a los platos la sabrosa almeja de Carril. El punto de encuentro será en las oficinas de AmarCarril, situadas en el número 198 de Rosalía de Castro, a las 10:30 horas. Al día siguiente, domingo, habrá otro, desde el mismo lugar pero a las 11 horas.

El sábado 29 tendrá lugar una de las actividades más demandadas, un baño de bosque. "Respira, camina y escucha el latido tranquilo de la naturaleza", explican desde AmarCarril. La salida será a las 10 horas, del Puerto Vilagarcía.

Desde allí también partirá la última de las actividades del mes de noviembre, el domingo 30, y una de las novedades de este año: Una ruta micológica. Dos productos, el marisco y las setas, que se dan la mano para hacer de la gastronomía otro escenario en el que disfrutar de la naturaleza arousana.

Para anotarse en estas actividades, pensadas para conectar con uno mismo y el entorno, así como para disfrutar del espacio, es necesario contactar con AmarCarril a través del número de teléfono 626249725 o del correo electrónico amarcarril@gmail.com.