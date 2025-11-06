Las rutas de senderismo de Xiabre ya están en "Wikiloc"

Las rutas ya están en la conocida plataforma G. Salgado

La concejalía de Turismo acaba de mejorar la experiencia de los usuarios al registrar las cuatro nuevas rutas del Xiabre en la aplicación de senderismo Wikiloc. Ahora los caminantes podrán acceder a datos sobre el recorrido, el desnivel o incluso descargar los itinerarios y vinculados a sus relojes inteligentes y teléfonos.

Vilagarcía estrena tres nuevas rutas de senderismo en el monte Xiabre Más información

El Concello dispone de un perfil propio en la aplicación, la más conocida y utilizada por los amantes de este deporte. En él encontrarán tres nuevos itinerarios que se pusieron en marcha en agosto, además del recorrido para entrenamiento de trail running. Con la plataforma accederán a toda la información necesaria para hacer el recorrido, así como a fotos de la ruta. Uno de los puntos más interesantes es la posibilidad de descargar los mapas en formato GPX para poder seguirlos a través de cualquier dispositivo con función GPS. El edil responsable del área, Álvaro Carou, explicó que “se o vinculas a un dispositivo coma, por exemplo, un reloxo, este vibrará para indicarche se estás indo polo sitio correcto, cara onde tes que xirar etc”.

Estos tres recorridos tienen entre 3 y 17 kilómetros de distancia y pasan por sitios de mucho interés paisajístico y patrimonial.