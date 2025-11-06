Mi cuenta

Vilagarcía

La Asociación de Veciños de Carril celebra la retirada del transformador pero pide "celeridad"

Señalan que no se debe esperar a que avance el invierno, por el peligro de las lluvias

Olalla Bouza
06/11/2025 15:35
Praza da Liberdade de Carril
Mónica Ferreirós

La Asociación de Veciños Afoghacristos de Carril celebra que el Concello haya dado luz verde a la retirada del transformador de la Praza da Liberdade, pero pide que se haga cuanto antes. Fue hace unos días cuando desde la administración municipal anunciaron que se había dado luz verde a esta actuación, por la que los carrilexos llevan muchos años esperando.

Apuntan desde el colectivo que no se debe dejar que avance el invierno, ya que "o risco de inundacións, cos conseguintes apagóns, son un feito". Por ello, piden que la esperada retirada del polémico transformador de la céntrica plaza se lleve a cabo "canto antes".

Vía libre a la retirada del transformador de Carril

Más información

La supresión del mismo lleva aparejado una repotenciación de otros dos centros de transformación, el de la Rúa Cervantes y el de Nicolás Viqueira Conde. Esto conllevará la apertura de unas zanjas por diversas calles de Carril, con el objetivo de colocar nuevas líneas para la redistribución de las cargas. En concreto, será necesaria abrir en Rúa Lucena, Aduana y de O Carme, además de la propia Praza da Liberdade.

Unión Fenosa se compromete a realizar las labores, a retirar el centro de transformación de la Praza da Liberdade y cubrir la zona, además de a reponer los pavimentos y dejarlos en las mismas condiciones en las que estaban. Para garantizar que el procedimiento se cumplirá según lo previsto, el Concello solicita una fianza de 25.000 euros con el objetivo de asegurar la buena ejecución de las obras y la reposición de los bienes afectados.

