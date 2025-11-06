Goteras en el colegio de Carril provocan resbalones

Imagen de la entrada del colegio Rosalía de Castro de Carril Gonzalo Salgado

Goteras en un patio interior del colegio Rosalía de Castro de Carril provocan resbalones. El último fue el de un alumno, el miércoles por la tarde, que tuvo que desplazarse a Urgencias debido a un golpe en la cabeza, aunque sin daños de relevancia. No es algo nuevo que, con las lluvias, estas estancias se conviertan en trampas resbaladizas para el alumnado y el profesorado del centro.

El agua caía a borbotones desde el techo debido a unas grietas. El curso escolar se encuentra en el ecuador de su primer trimestre y la comunidad educativa teme que la situación vaya a más. No es la primera vez que denuncian este mal estado.

Lo cierto es que, durante estos años, se fueron realizando actuaciones en el centro, que cuenta con cinco décadas, pero aunque algunas mejoraron su estado no son suficientes y, en ciertos casos, ya comienza a desgastarse lo arreglado.

Otra de las actuaciones que desde el centro llevan tiempo reclamando es el cambio de la carpintería metálica, que no cumple los estándares y que, además, provoca corrientes.

Acuerdo en A Lomba

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, incide en la necesidad de acabar “dunha vez” con la “ambigüedade” de quien tiene que hacer las obras en los colegios “e ata onde chega iso que se chama mantemento”. El regidor considera que “o lóxico” sería que una sola administración se encargase de gestionar estos centros “e todos entendemos que debería ser a Consellería”, señaló el regidor.

En cualquier caso, Varela destacó el “alto grao de sintonía e de respecto institucional” que tiene con el conselleiro, Román Rodríguez, que permitió que fuese “doado” llegar a un acuerdo sobre las obras en A Lomba, que asumirá la administración autonómica. “Para nós o importante é responder o máis áxil posible ás demandas dos colectivos, non apuntarse o tanto. O substancial aquí é que co diálogo institucional chegouse a un acordo”, señala el regidor, que critica la actitud del PP por intentar siempre “salvar á Xunta”.