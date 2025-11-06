El "sablazo de la basura" generó ganancias de 128.000 euros para el Concello de Vilagarcía, denuncia el PP

Los ediles del Partido Popular Gonzalo Salgado

El Partido Popular de Vilagarcía denuncia que el "sablazo" de la basura permitió al Concello recaudar un total de 128.928. Lo hacen tras tener acceso a los datos de Intervención y Tesorería que, aseguran, muestran que las previsiones del coste del servicio para 2025 eran de 3.554.193,83 euros, mientras que lo que se liquida es de 3.683.122,36 euros.

La portavoz de la formación, Ana Granja, recuerda que "hicimos propuestas para evitar esta situación, pero en lugar de aceptarlas, el gobierno de Varela ha preferido asfixiar a los vilagarcianos con la tasa de la basura". Además, inciden en que ya cuando se aprobó la nueva ordenanza advirtieron de que se iba a recaudar más de lo que cuesta el servicio.

Las alegaciones

El PP señala que en el año 2024 presentó alegaciones para que los vilagarcianos se viesen beneficiados por las bonificaciones que había aprobado la Xunta para la tasa de la basura y que, dicen, permitieron a "muchos concellos " pagar menos por este servicios. Sin embargo, lamentan que en Vilagarcía este ingreso, de alrededor de 160.000 euros, "no se ha trasladado a los vecinos", pese a que sí se ha ingresado al Concello.

En este sentido, inciden en que el artículo 24.2 de la Ley de Haciendas Locales dispone que el importe de la tasa por la prestación del servicio no puede superar su coste real o previsible. "El gobierno local siempre que tiene que elegir entre bajar la presión fiscal o subirla, siempre prefiere subirla. La tasa de la basura es el mejor ejemplo. Haun utilizado una ley de Pedro Sánchez para sablear una vez más a los vilagarcianos", concluye Ana Granja.