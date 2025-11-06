Mi cuenta

Vilagarcía

El presidente de la Audiencia Nacional reclama reformas judiciales para la lucha contra el narcotráfico

Juan Manuel Fernández también incidió en la necesidad de más medios durante el Congreso organizado por la FGcN en A Estrada

Olalla Bouza
06/11/2025 15:01
Guardias civiles vigilan los fardos con la droga del pesquero "Ratonero" de O Grove. EFE
Un alijo de cocaína en Arousa
Gonzalo Salgado

El presidente de la Audiencia Nacional, Juan Manuel Fernández, demandó reformas procesales y orgánicas, así como una mayor especialización y medios materiales en la lucha contra las mafias que controlan el mercado de los estupefacientes. Lo hizo durante el congreso organizado por la Fundación Galega contra o Narcotráfico en A Estrada.

En su intervención, hizo hincapié en la necesidad de garantizar la especialización en los órganos judiciales, así como de tener más medios, poniendo de relevancia la "situación insostenible de algunos juzgados", que ya denunció también el Consejo General del Poder Judicial. Pero también ve necesarias reformas procesales que, sin "disminuir nin un ápice las garantías actuales", permitan "luchar eficazmente contra la droga". "Los magistrados, fiscales, letrados y funcionarios de la Audiencia Nacional queremos poner de manifiesto que no estamos dispuesto a cesar ante esta terrible forma de criminalidad", declaró Fernández.

Nuevas sustancias "más lesivas"

El presidente del TSXG, Ignacio Picatostes, analizó el contexto actual, reconociendo que se vive un momento "complejo y delicado" por la "sobreproducción mundial de drogas, introducción de nuevas sustancias más lesivas y la ampliación de los canales de distribución". Además, tal y como denunció recientemente la FGcN, advirtió de un incremento de la violencia.

En el ámbito judicial, Picatostes puso en valor el la labor "silenciosa, rigurosa y ejemplar" de juzgados como los de Vilagarcía y Cambados y advirtió de la brecha entre los medios policiales y judiciales y los que tienen "los delincuentes", por lo que apuntó a la necesidad de avanzar hacia una "estrategia más coordinada y moderna".

En la apertura también estuvo el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que reafirmó el compromiso de la Xunta en la lucha contra la droga. El general jefe de la Guardia Civil, Miguel Ángel Gonzalez, destacó el aumento del volumen y la sofisticación técnica del narcotráfico, mientras que el presidente de la Fundación, Manuel Couceiro, pidió a los distintos representantes de los partidos que este problema pase a estar en la agenda política.

